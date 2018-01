Nel 2017 oltre mille attacchi hacker

Milano 8 Gennaio – Nel corso del 2017 sono stati 1006 gli attacchi informatici nei confronti di servizi internet relativi a siti istituzionali e infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale: 68 le indagini condotte in questo ambito, per un totale di 33 persone denunciate e l’arresto di 2, i fratelli Giulio e Francesca Maria Occhionero. Cinquantacinque gli arresti e 595 le denunce per pedopornografia online, mentre il fenomeno dell’adescamento di minori in rete ha registrato 437 casi trattati che hanno portato alla denuncia di 158 soggetti e all’arresto di 19. Sono i numeri forniti dalla Polizia Postale e delle comunicazioni nel resoconto sull’attività svolta nell’anno che si è appena concluso.

Nel settore del cyberterrorismo gli investigatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni “hanno concorso con altri organi di Polizia e di intelligence alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di eversione e terrorismo, sia a livello nazionale che internazionale. L’attività, funzionale a contrastare il proselitismo e prevenire fenomeni di radicalizzazione, ha portato a monitorare circa 17.000 spazi web e alla rimozione di diversi contenuti”.

Un sensibile aumento, rispetto al 2016, è registrato in materia di reati informatici contro la persona (ad es. diffamazione, cyberstalking, trattamento illecito di dati personali, sostituzione di persona) per i quali sono state denunciate 917 persone e arrestate 8.

Con riferimento al financial cybercrime, riferisce la Polizia Postale, “le sempre più evolute tecniche di hackeraggio, attraverso l’utilizzo di malware inoculati mediante tecniche di phishing, ampliano a dismisura i soggetti attaccati, soprattutto nell’ambito dei rapporti commerciali. Infatti lo scopo delle organizzazioni criminali è quello di intromettersi nei rapporti commerciali tra aziende dirottando le somme verso conti correnti nella disponibilità dei malviventi”. (Adnkronos)