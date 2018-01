Milano-Meda: muore ragazza18enne sbalzata fuori dall’auto

Milano 8 Gennaio – È stata sbalzata fuori dall’auto, ha sbattuto con violenza contro il guardrail, ha perso i sensi e non ha più ripreso conoscenza. Una ragazza di 18 anni, Greta Dicorato, di Cormano ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla Milano-Meda, nel tratto compreso tra Meda e Barlassina. Insieme alla giovane è finito fuori dall’auto anche un coetaneo, ora all’ospedale San Gerardo di Monza in prognosi riservata. In condizioni non gravi altri due 18enni, medicati all’ospedale di Desio e subito dimessi.

I quattro giovani, tutti studenti dell’hinterland milanese e diretti a una festa, viaggiavano su una Toyota Aygo, diretti verso Como. Forse a causa del fondo stradale bagnato, o per un colpo di sonno, il pilota ha perso il controllo dell’auto. L’auto è uscita di strada, prima andando a sbattere contro il guardrail di destra, poi contro quello di sinistra, e finendo la sua corsa in mezzo alla strada, dopo un testacoda. La vettura è andata distrutta, riducendosi a un cumulo di lamiere. I due ragazzi che erano seduti sui sedili posteriori sono stati sbalzati fuori dall’auto, cadendo con violenza sull’asfalto. La ragazza è morta sul colpo. Gravissimo anche l’altro giovane: i medici del San Gerardo però dopo averlo operato d’urgenza sperano di salvarlo. Sul posto sono arrivati i medici del 118 di Monza, gli agenti della polizia stradale di Milano, i carabinieri di Desio, la Croce Rossa e i vigili del fuoco di Lazzate. Sono stati loro a prestare i primi soccorsi ai ragazzi. È stato disposto anche l’alcol test sul pilota dell’utilitaria. Il tratto tra Meda e Barlassina è stato chiuso per alcune ore, fino alle tre di domenica mattina. (Corriere)