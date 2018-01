Maroni forse rinuncia alla candidatura in Lombardia

Milano 8 Gennaio – Messa in forte dubbio, a sorpresa, la ricandidatura di Roberto Maroni alla presidenza della Regione Lombardia, sono almeno due i nomi che circolano nel centrodestra lombardo per la candidatura alle prossime elezioni regionali.

Uno, il più forte, è quello di Attilio Fontana, leghista, ex sindaco di Varese ed ex presidente del Consiglio della Regione Lombardia. L’altro possibile candidato, sul quale spingerebbe Silvio Berlusconi, è la coordinatrice regionale di Forza Italia Mariastella Gelmini.

A quanto si apprende, Maroni, che finora ha sempre affermato di non voler tornare a ricoprire incarichi a Roma, seppur senza mai aver annunciato ufficialmente la sua ricandidatura in Lombardia, non avrebbe ancora deciso se ripresentarsi o no.

La notizia è giunta come “un fulmine a ciel sereno” negli ambienti del centrodestra. Un possibile chiarimento si potrebbe avere oggi alla conferenza stampa dopo Giunta prevista alle 12 a Palazzo Lombardia, alla quale parteciperà lo stesso Maroni.

Nel comunicato congiunto diffuso ieri dai tre leader dei partiti del centrodestra dopo l'incontro di oggi ad Arcore, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, la questione è stata presentata così: "Se davvero il presidente Maroni per motivi personali non confermasse la disponibilità alla sua candidatura, verrebbe messo in campo un profilo già comunemente individuato".