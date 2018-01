Colpisce con una forchetta la barista e scappa con la cassa

Milano 8 Gennaio – Armato di una forchetta ha ferito la titolare di un bar per portare via l’intero cassetto della cassa. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Milano l’hanno trovato nascosto tra le auto, ancora con il cassetto e il bottino di 300 euro e l’hanno arrestato.

Si tratta di un ventiduenne, originario di Crotone, che stamani ha fatto irruzione in un bar gestito da una donna dello Sri Lanka in via Porpora e, dopo averla ferita in modo non grave, è fuggito con la cassa. Gli agenti, però, l’hanno trovato ancora nei pressi e arrestato. Il giovane ha svariati precedenti penali. (Il Giorno)