Beata ingenuità della Rozza: in Via Padova 4 interpreti al seguito dei Vigili

Milano 8 Gennaio – La sicurezza di Milano è inversamente proporzionale alla quantità di annunci fatti dalla Assessora alla sicurezza Carmela Rozza.

L’Assessore PD è una specialista in annunci. Del resto, come ha rivelato l’ex Comandante Barbato, dispone di un nutrito gruppo di vigili e consulenti che si occupano dell’ufficio stampa e di filmare le sue gesta.

Spesso i suoi annunci rimangono lettera morta. Memorabile quando invitò l’autore dell’incendio della palma in Piazza Duomo a consegnarsi perché le telecamere lo avevano già individuato: lo stanno ancora cercando!

Ma anche un altro annuncio ha partorito un topolino. Più di un anno fa la Rozza lanciò l’idea degli “stagisti” traduttori che dovevano seguire i vigili nei loro interventi nelle zone a più alta immigrazione.

Come era prevedibile, pochissimi hanno risposto al bando per questo ruolo le cui funzioni sono misteriose e il cui compenso è 400 euro al mese.

In pratica solo 4 giovani stagisti che sanno lo spagnolo (di cui una di origine equadoregna) entreranno in servizio nella zona di Via Padova, dove peraltro bisognerebbe sapere anche l’arabo e il cinese.

Ma è l’ingenuità e il buonismo di chi dovrebbe occuparsi di sicurezza a lasciare interdetti.

Veramente pensa la Rozza che in Via Arquà ci siano cumuli di rifiuti o nei giardinetti di Via Mosso ci siano i trans perché i Vigili non sono riusciti a farsi capire? E pensa la Rozza che gli stagisti potranno essere utili negli inseguimenti ai venditori abusivi cinesi o per sgominare le gang di latinos?

Cara Rozza non fare annunci a effetto ma fai in silenzio ciò che serve: fai sgomberare gli immobili occupati dove si annidano clandestini finiti tra le braccia dello spaccio e dei racket, fai sequestrare la merce agli abusivi, fai identificare dagli agenti chi rifiuta di dare le generalità ai controllori Atm, multa e impedisci la prostituzione per strada.

Questo è tra l’altro il linguaggio che i malintenzionati recepiscono subito, senza stagisti traduttori.