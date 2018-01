Domenica 4 marzo è electionday in Lombardia

Milano 6 Gennaio – Il Presidente della Regione Lazio, Zingaretti e il Prefetto di Milano Lamorgese, sentito anche il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, hanno fissato per domenica 4 marzo 2018 la data di svolgimento delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia: lo ha comunicato ufficialmente il Ministero dell’Interno. Gli stessi Presidenti, ha sottolineato il ministero, “hanno chiesto al Viminale di gestire, sulla base di specifici protocolli d’intesa, le rispettive operazioni elettorali. Le elezioni quindi si terranno nella medesima data delle votazioni per la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”. (ANSA)