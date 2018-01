Befana Benefica, 5mila motociclisti pronti a sfilare per le vie di Milano a sostegno di chi è in difficoltà

Milano 6 Gennaio – Cinquemila motociclisti sfileranno per le strade di Milano a sostegno delle persone in difficoltà. È l’iniziativa Befana Benefica, giunta alla 51esima edizione, organizzata dal 1967 dal Moto Club Ticinese “Raul Mondini”. Era nata come un’occasione di un piccolo gruppo di soci del Club che erano soliti consegnare doni ai figli dei vigili urbani nei crocevia delle strade milanesi. Successivamente si decise di estendere questa tradizione anche ad altre realtà del territorio, tra cui la onlus Sacra Famiglia, che fornisce cura e assistenza a disabili psichici e fisici, oltre che ad anziani non autosufficienti. Il corteo di moto partirà da Milano con traguardo finale la sede di Sacra Famiglia, a Cesano Boscone.

Il programma di questa edizione prevede il ritrovo alle ore 8.30 in corso Sempione (carreggiata centrale) dove, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, i motociclisti riceveranno la benedizionedel cappellano della Curia milanese prima di essere scortati e guidati dai motociclisti della polizia locale, dei carabinieri e della polizia stradale, al Piccolo Cottolengo Don Orione. L’arrivo delle moto a Cesano Boscone è previsto per le 11 quando i motociclisti si uniranno agli ospiti, familiari, operatori e visitatori della Fondazione portando doni e giochiraccolti durante l’anno. E per celebrare la festa tutti insieme quest’anno le note musicali dei Todos Santos saluteranno l’arrivo della Befana. (Il Giorno)