Saldi a Scalo Milano dei migliori brand di design e moda

Milano 5 Gennaio – E’ FINALMENTE TEMPO DI SALDI! DAL 5 GENNAIO, A SCALO MILANO, FINO AL – 70% SUI MIGLIORI BRAND DI DESIGN E MODA!

Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di shopping: i Saldi!

Una data da segnare in agenda, un’occasione interessante per acquistare pezzi d’arredo, capi e accessori che tanto abbiamo desiderato ad un prezzo ribassato e molto conveniente.

Per 60 giorni, infatti, a Scalo Milano, i migliori marchi della moda e del design effettueranno ribassi fino a –70% rispetto al prezzo originale, in molti casi già scontato, durante tutto l’anno, tra il 30 e il 70%.

L’offerta fashion è ampia e differenziata e spazia dal lusso accessibile e contemporary di Karl Lagerfeld, Just Cavalli, Fratelli Rossetti, Borbonese, Liu Jo, Liviana Conti, Patrizia Pepe e Twinset-Simona Barbieri per la donna e ad Angelico, Liu Jo Uomo, Calvin Klein e Valditaro per l’uomo.

Ben rappresentati anche casual e jeanswear – con Calvin Klein, G-Star Raw, Guess, K-way, Levi’s, MCS, Pepe Jeans London, Refrigiwear, Timberland, Tommy Hilfiger tra gli altri – e sport & activewear – con Adidas, Converse, Napapijri, Nike, Salewa, Vans e tanti altri.

Ma solo a Scalo Milano sarà anche possibile acquistare pezzi di design scontati! Dall’arredo ai complementi, dagli imbottiti ai piccoli elettrodomestici, anche nel Design District di Scalo Milano le offerte non mancheranno. Da Calligaris a Kartell, da Alessi a Molteni, Natuzzi e tanti altri.

E per chi è alla ricerca di abiti d’alta moda e non vuole rinunciare a fare del bene, può acquistare abiti, calzature e accessori presenti nel charity shop “The Vintage Project”. Qui si possono trovare capi firmati e super scontati, donati dai brand o da personaggi illustri come Chiara Ferragni, Laura Pausini o Isabella Ferrari, e il cui ricavato sarà interamente destinato al sostegno del progetto Women’s Cancer Center della Fondazione IEO-CCM.

Scalo Milano può essere raggiunto, oltre che con i mezzi propri (auto o moto) tramite via Ripamonti o Tangenziale Ovest (A50), anche con il passante ferroviario S13 – che garantisce un collegamento immediato e rapido con il centro di Milano – o con il servizio navetta gratuito con più partenze giornaliere da Largo Cairoli e dalla Stazione Centrale.

Gli orari invernali: tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 i negozi (fashion e design), chiusura posticipata alle 23.00 per il food e anticipata alle 9.00 per i caffè.

Fino a metà gennaio, inoltre, il venerdì, sabato e domenica i negozi posticiperanno la chiusura alle ore 21.00.