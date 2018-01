Apre a Milano Jollibee, il fast food delle Filippine

Milano 5 Gennaio – Apre a Milano Jollibee, il fast food più famoso delle Filippine. In piazza Diaz, di fianco al cuore di Milano, piazza Duomo, il gruppo asiatico Jollibee Food Corporation (Jfc) sta ristrutturando il ristorante da cui lancerà la sua campagna d’Europa.

Il fast food meneghino sarà il primo di una serie di insegne che Jfc intende piantare nel vecchio continente dal 2018, anno che coincide con il quarantesimo anniversario dalla fondazione. Oggi la multinazionale gestisce 3.253 fast food al mondo, di cui 1.145 con l’insegna Jollibee.

Il gruppo dell’ape rossa (che è il simbolo della catena) ha ristoranti anche negli Stati Uniti, in Canada, Vietnam, Brunei, Hong Kong, Singapore e Medio Oriente. A questi tra poco si aggiungerà il primo negozio in Europa, quello di Milano. L’inaugurazione è prevista nei primi mesi del 2018. “Home of the famous Chickenjoy” (“Casa della famosa Chickenjoy”), si legge sulle vetrine del fast food di Milano. Il riferimento è al piatto di punta del menù di Jollibee, il pollo fritto, che ne fa una versione in salsa orientale di Kentucky fried chicken.

Nel 2016 Jfc ha chiuso il fatturato con 1,9 miliardi di euro di ricavi e un utile netto di 101 milioni. Il gruppo dà lavoro a 27.674 persone. Oltre a gestire i fast food Jollibee, possiede altre catene di ristoranti famosi in Oriente, come Greenwich, Chowking, Jinjia Bar, la pasticceria Red Ribbon e detiene la licenza per le Filippine dei marchi statunitensi Burger King e Dunkin’Donuts.

Luca Zorloni (WIRED)