Municipio 3: caro Assessore alla Felicità…ma va a ciapà i ratt…

Milano 3 Gennaio – Salutiamo questo 2017 che per il Municipio 3 è stato colmo di FELICITÀ e BENESSERE grazie al nuovo Assessore Luca Costamagna che alla sua nomina garantiva il miglioramento della vita di ognuno di noi.

Una carica e uno stipendio percepito per donare benessere ai cittadini di Porta Venezia – Porta Monforte – Casoretto – Rottole – Dosso – Feltre – Cimiano – Città Studi – Lambrate – Rubattino – Ortica.

Un concetto di felicità che annunciava: L’abolizione di tutte le barriere architettoniche – L’abbattimento del muro alla comunicazione tra Amministrazione e cittadini – Delle code agli sportelli pubblici – Il miglioramento dell’usufrutto degli spazi pubblici – L’ottimale gestione dei tempi della giornata di tutti voi.

Lo slogan a racchiudere il suo programma: ESSERE FELICI DI ABITARE IL PROPRIO TERRITORIO.

Intanto Città Studi verrà spostata per la triste felicità di chi preferisce il barcone dei migranti al dinamismo di un quartiere universitario.

Le barriere architettoniche sono state sventate dai residenti che sono intervenuti a far modificare lo scellerato progetto della rotonda di Rimembranze di Lambrate che non consentiva l’ingresso ai disabili in carrozzina.

Le code agli sportelli non sembrano essere migliorate.

Nella comunicazione con i cittadini sono stati ISSATI “Posti di blocco” per chi tenta d’interagire con l’amministrazione.

MA SICURAMENTE SIAMO NOI A SBAGLIARE E TUTTI VOI AVRETE RICEVUTO VISITA DALL’ASSESSORE LUCA COSTAMAGNA CHE HA GIRATO TUTTI I QUARTIERI DEL NOSTRO MUNICIPIO REGALANDOVI IL MIGLIORAMENTO DELLA VITA PORTANDO FELICITÀ E BENESSERE AD OGNUNO DI VOI.

(Lambrate Informa)