I film imperdibili del 2018 tra tante novità, sequel e reboot

Milano 2 Gennaio – Ci apprestiamo ad abbracciare il 2018 che, cinematograficamente parlando, si preannuncia molto interessante. La creatività è viva nonostante il trionfo di remake e reboot. Dai film indipendenti ai grandi blockbuster, passando per i probabili film candidati all’Oscar c’è solo l’imbarazzo della scelta. In ordine sparso, “Chiamami con il tuo nome“, “Downsizing“, “The Post“, “Avengers: Infinity War“, “Solo: A star Wars Story“, “Gli Incredibili 2“…

Si parte con il secondo capitolo di “Il ragazzo invisibile”, firmato ancora da Gabriele Salvatores per passare a “The Post” di Steven Spielberg che vede protagonisti Tom Hanks e Meryl Streep, nei panni di due dei giornalisti che resero pubblici documenti segreti del Pentagono riguardanti la guerra in Vietnam.

Mentre negli Usa è già uscito (ed apprezzato), dovremo aspettare la fine di gennaio per vedere “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino, già candidato come miglior film ai Golden Globe 2018. Molta attesa anche per lo spin-off tutto al femminile della trilogia iniziata con Ocean’sEleven. “Ocean’sEight” sarà un successo? Intanto il cast è da urlo: CateBlanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson e Rihanna.

Dopo aver vinto il Leone d’Oro a Venezia e in attesa di raccogliere successo alla notte degli Oscar, arriverà finalmente “The shape of water”, la fiaba dark che ha riportato sugli scudi il regista Guillermo del Toro.

Tra le icone del cinema potremo vedere “Mary PoppinsReturns”, sequel che vede Emily Blunt nel ruolo della supertata, e i dinosauri di “Jurassic World – Il regno distrutto”: dopo l’enorme successo del primo capitolo, nonché reboot della celebre saga ideata da Steven Spielberg, ci sarà ancora Chris Pratt accanto a Bryce Dallas Howard per salvare ancora una volta il mondo dai dinosauri.

Dopo il primo trailer la febbre è già alle stelle per “Avengers: Infinity War” (è diventato il trailer cinematografico più visto nella storia di YouTube, con oltre 100 milioni di visualizzazioni). Nel cast stellare Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman e Josh Brolin, ovverotutte le star di Avengers, I GuardianidellaGalassia, Ant-Man e Black Panther.

Torna anche il più folle dei mutanti Marvel, Deadpool con un sequel, in cui riabbracceremo il supereroe meno eroe di sempre, con le sembianze di Ryan Reynolds. Dopo 13 anni rivedremo “Gli Incredibili”. Il sequel del film cult della Pixar sarà senza dubbio il film d’animazione più atteso dell’anno. Diretto da Ron Howard, “Solo: A Star Wars Story” sarà lo spin-off dedicato al giovane Han Solo, che promette di essere un’avventura nel passato di uno dei personaggi più iconici della saga di George Lucas.(Tg.com)