Confesercenti: da oggi allʼEpifania l’inizio dei saldi in 280mila negozi

Milano 2 Gennaio – Al via i saldi 2018. Tra oggi e sabato prenderanno il via in tutta Italia quelli invernali, primo grande appuntamento commerciale dell’anno. La prima regione a partire sarà la Basilicata, il 2 gennaio, cui seguirà la Valle D’Aosta il 3 gennaio. In tutte le altre regioni, le vendite di fine stagione scatteranno venerdì 5 gennaio, con l’esclusione della Sicilia che inizierà per ultima sabato 6 gennaio, in coincidenza con l’Epifania.

“Particolarmente elevata – si legge in una nota di Confesercenti – l’adesione di negozianti e consumatori: a partecipare alle prossime vendite di fine stagione saranno infatti circa 280mila attività commerciali, inclusa praticamente la totalità dei negozi di moda e di tessili, che praticheranno subito sconti del 30-40%”.

Pronti a “scatenarsi” i clienti: circa un italiano su due (il 47%) ha già deciso che approfitterà dell’occasione per fare almeno un acquisto, valutando di investire, mediamente, 150 euro a persona. E’ quanto emerge dall’indagine sui saldi invernali condotta da Confesercenti in collaborazione con SWG su un campione di 600 commercianti e 1.500 consumatori. (Tg.com)