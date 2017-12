Minacce verso gli ebrei gridate in arabo in Piazza Cavour

Milano 31 Dicembre – Chiedo, come cittadino interessato ai fatti, oggetto delle minacce verso gli #ebrei (yahud) in #piazzaCavour a Milano, documentate da questo filmato, una ferma presa di posizione delle autorità cittadine, regionali e dello Stato.

In particolare mi rivolgo al sindaco #BeppeSala, che ovviamente non può passare sotto silenzio queste minacce. E naturalmente al nostro prefetto #Lamorgese. Sono certo che ambedue faranno chiaramente comprendere che la città di Milano e il popolo italiano non possono accettare incitamenti antisemiti come non si sentivano dalla sconfitta del #fascismo settanta anni fa.

Qualora non vi fossero chiare prese di distanza consiglierei ai rappresentanti dell’#Ucei (Unione Comunità ebraiche) e della Comunità Ebraica milanese di astenersi da cerimonie pubbliche il prossimo #GiornodellaMemoria.

È infatti impossibile che tutti si stringano alla #ComunitàEbraica il 27 gennaio ma tollerino incitamenti antisemiti. Antisemiti e non solo antiisraeliani. Prima che dalle parole qualche #terrorista passi ai fatti le forze dell’ordine intervengano.

Post di Andrea Jarach

