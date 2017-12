Milano, inseguito e preso: nascondeva 25mila euro di coca in auto

Milano 31 dicembre – Aveva oltre mezzo chilo di cocaina in macchina e 900 euro in contanti. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella notte tra giovedì e venerdì 29 dicembre a Sesto San Giovanni, nei guai un cittadino italiano di 61 anni già noto alla giustizia. Tutto è iniziato intorno alle 18 in viale Certosa a Milano dove, come riferito dalla Questura, una volante del 113 ha notato uno strano viavai di persone attorno all’auto del 61enne. Poi l’uomo ha ingranato la prima e se ne è andato: è stato pedinato lungo l’autostrada A4 e il blitz è scattato poco dopo l’uscita di Sesto San Giovanni. Nell’abitacolo sono stati trovati i contanti e la “bianca”: circa 25mila euro il suo valore. Successivamente i poliziotti hanno passato al setaccio anche la sua abitazione dove è stato trovato anche un bilancino di precisione e 0,4 grammi di hashish. (MilanoToday)