Due ubriachi aggrediscono vigilanti Atm nel metrò: arrestati.

Milano 31 dicembre – Due giovani ecuadoriani sono stati arrestati, a Milano, per aver cercato di aggredire due guardie giurate dell’Atm che avevano intimato loro di scendere da un vagone del metro che si stava dirigendo al deposito.

I due, di 23 e 24 anni, entrambi con precedenti (ma pare non per partecipazione a bande violente di latinos), quando i vigilantes, al capolinea della Linea 2 di Gessate hanno chiesto loro di uscire, hanno cominciato a insultarli e uno ha rotto una bottiglia di vetro minacciandoli. Tra i quattro ci sono stati spintoni e una colluttazione, fino a quando non sono arrivati i carabinieri che li hanno portati via con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minacce.(Repubblica)