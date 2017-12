Cade in casa, anziana soccorsa 48ore dopo, sta bene.

Milano 31 dicembre – Una donna di 86 anni è stata soccorsa dai carabinieri in casa sua a Cormano (Milano), dopo due giorni nei quali è rimasta immobilizzata a terra a causa di una caduta. A dare l’allarme è stato un suo conoscente ricoverato in ospedale che, non ricevendo la sua visita come di consueto, ha chiesto ai parenti di andare a controllare. I familiari dell’uomo, dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con l’anziana, sono andati in caserma a Cormano a chiedere aiuto. I carabinieri, in collaborazione con i vigili del fuoco, sono riusciti ad entrare in casa della donna passando da una finestra al settimo piano del condominio dove abita. Soccorsa e trasportata in ospedale l’anziana è in buone condizioni di salute.(Ansa)