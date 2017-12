Galleria Tonelli – FAUSTO MELOTTI. Sul Disegno

Milano 30 Dicembre – GALLERIA TONELLI – DAL 15 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO – LA MOSTRA FAUSTO MELOTTI. SUL DISEGNO – A partire dai disegni ritrovati per “Linee”

La Galleria Tonelli (via Saffi 33 angolo corso Magenta) ospita una mostra d’importanza storica e di notevole valore artistico dal titolo Sul disegno, curata da Marco Meneguzzo, che presenta venti disegni di Fausto Melotti (1901-1986) di cui 18 esposti per la prima volta assieme databili ai primi anni Settanta, uno dei periodi più fecondi dell’artista trentino.

Il percorso espositivo arricchito da una ventina di sculture e ceramiche, come il Vaso Sole del 1950, i Bambini del 1953, il Cavallino del 1960, Il grande Contrappunto Piano, uno dei lavori più famosi dell’artista, ciotole e ceramiche degli anni cinquanta/sessanta.

L’occasione per focalizzare l’attenzione sul disegno di Melotti è data dall’acquisizione di un gruppo di disegni molto omogeneo: dei venti esposti, diciassette sono stati utilizzati per accompagnare la pubblicazione dei due quaderni di “Linee” (rispettivamente nel 1975 e nel 1978) per la casa editrice Adelphi. Sono raccolte di aforismi acuti, pungenti, lirici e talvolta amari che l’artista aveva voluto raccogliere sinteticamente dopo quarant’anni di lavoro, alla vigilia dell’ultima stagione di attività.

In questo contesto di rinnovata creatività, la pratica del disegno – come della grafica – diventa fondamentale: non tutti sono progetti di sculture, ma tutti possiedono quella particolare atmosfera di sottile narratività, e stilisticamente si ricollegano ai disegni d’anteguerra, molto più di quanto non si possano ricondurre le sculture degli anni settanta e ottanta a quelle degli anni trenta. La Galleria Tonelli ha inteso fornire a collezionisti, studiosi e appassionati uno strumento storico-critico, basato sullo studio analitico di questo gruppo di disegni, che si è concretizzato in un volume sul disegno melottiano, e sui metodi di comparazione tra disegni e sculture, alla ricerca di temi e stilemi sia comuni che peculiari al disegno e alla scultura.

Il risultato è un volume bilingue (italiano-inglese) edito da Silvana Editoriale, di centocinquanta pagine: un lungo saggio introduttivo del curatore sulla pratica del disegno, precede le singole ampie schede che mostrano apparentamenti e temi ricorrenti nella poetica melottiana, attraverso l’accostamento visivo di disegni e sculture concettualmente vicini a quelli esposti; una biografia “raccontata” curata dalla storica dell’arte Sarah Boglino e una bibliografia completano il volume.

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.45;

sabato, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.45

Ingresso libero

Informazioni: tel. 02 4812434; 333 1426971; info@galleriatonelli.it