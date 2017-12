Marchesi, oggi funerali a Milano poi il ritorno a San Zenone al Po

Milano 29 Dicembre – L’ultimo saluto al Maestro si terrà oggi alle 11, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio di Milano.

Lo annuncia la Fondazione Gualtiero Marchesi che in una nota “saluta il cuoco (come lui amava farsi chiamare, ndr), il Maestro e l’uomo di cultura. Uno spirito libero, arguto e coraggioso che con la sua cucina, basata sulla materia, l’essenzialità e l’eleganza ha rivoluzionato la tradizione diventando un esempio per i futuri cuochi”.

Dopo la cerimonia la salma verrà tumulata nel cimitero di San Zenone al Po (Pavia), accanto alla tomba dove riposa la moglie Antonietta e i suoi cari. Per il funerale la richiesta è di non inviare fiori ma offerte alla stessa Fondazione.

“Salutiamo con profonda commozione Gualtiero Marchesi – scrive su Facebook il sindaco di MIlano Giuseppe Sala – maestro della cucina e padre della cultura gastronomica italiana. Una lunga carriera e la voglia di non mollare mai. Soprattutto, la volontà di insegnare ai tanti giovani chef che sono passati dai suoi ristoranti. Milano gli deve moltissimo”.(Il Giornale)