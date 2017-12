I divieti aumentano ma crescono pure i giorni di smog. Il flop delle misure di Sala e Pisapia

Milano 29 Dicembre – Ancora una volta i numeri bocciano le misure antinquinamento della sinistra.

Anche nel 2017 le giornate in cui si è superata la soglia di inquinamento ritenuto tollerabile dalla UE sono state 96.

Più dello scorso anno e più del 2011, anno in cui le tanto acclamate misure antismog volute dalla sinistra non erano ancora dispiegate.

Dunque Area C, le domeniche senza traffico, i divieti fino agli euro 3 e 4, le piste ciclabili, i 19 gradi nel riscaldamento delle abitazioni hanno fatto il solletico allo smog.

La tabella degli anni con più giornate di limiti di polveri sottili superate dipende dal clima più o meno piovoso registrato ogni anno. Se le misure di Maran e Granelli avessero sortito qualche effetto avremmo avuto una linea discendente anno dopo anno.

D’altronde la giornata di Natale, con un traffico ridotto dell’80% ma con termosifoni tutti accesi, ha visto un’importante impennata delle polveri.

Eppure, nonostante ciò, Granelli continua a proporre nuovi divieti sui diesel ( nel 2019 entrerà in funzione la low emission zone con telecamere ai varchi di ingresso in città) mentre nulla si fa per rinnovare il parco delle caldaie pubbliche e private.

Ma in pochi osano contraddire i dogmi tutt’altro che scientifici dell’ambientalismo antiauto. Io lo farò anche nel 2018.