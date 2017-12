Euro rari: se per caso li avete forse possedete una fortuna

Milano 29 Dicembre – Meglio evitare di liberarsi in fretta degli spiccioli o di trattare con superficialità le monetine da un centesimo. In circolazione ci sono infatti monete da 1 centesimo o da 2 euro che valgono parecchio: stiamo parlando delle monete commemorative create appositamente in occasioni speciali, rilasciate a partire dal 2004. Prima di disfarsene in qualche negozio o di metterle in un salvadanaio, è sempre meglio controllarle con attenzione perché è possibile imbattersi in 2 euro che ne valgono 1500 o in 1 centesimo particolarmente raro e ritrovarsi in tasca un piccolo tesoro!

Monete italiane da 1 Centesimo di Euro Ne sono stati coniati 7.000 pezzi, ciascuno con un valore attuale di 6.600 Euro. Stiamo parlando delle monete italiane da 1 Centesimo di Euro contraddistinte dall’immagine della Mole Antonelliana anziché di Castel del Monte. Un errore che ha permesso a questo Centesimo di entrare a pieno titolo nell’elenco delle monete da collezione. Euro commemorativi del Belgio Se dovesse mai capitarvi di imbattervi in uno degli Euro commemorativi del Belgio emessi tra il 2002 e il 2004, non lasciateveli scappare, perché si tratta alcuni degli Euro più rari coniati dal Paese fiammingo. In quel biennio, infatti, furono coniate solo 2 monete, rispettivamente del valore facciale di 100 e 10 Euro.