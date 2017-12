Smog ancora oltre la soglia: le auto che non possono circolare

Milano 28 dicembre – Nonostante il maltempo e lo scarso traffico, a Milano il Pm10 ha abbondantemente superato il limite di 50 microgrammi al metrocubo anche nel giorno di Santo Stefano. A Milano alcune centraline hanno raggiunto picchi di 78 microgrammi e in provincia, a Turbigo, 81. Mentre il 26 sono già scattati i blocchi ai veicoli più inquinanti, non rimane che sperare nell’effetto “pulente” della pioggia, che da ieri sta cadendo sul capoluogo lombardo e in generale sulla Lombardia. Dallo scorso gennaio, a Milano sono stati ben 96 i giorni in cui la soglia limite del Pm10 è stata oltrepassata. Le auto che non possono circolare a Milano Così, ecco il nuovo blocco del traffico. A partire dal 26 dicembre, ha informato palazzo Marino in una nota, “tutti i giorni – festivi compresi – dalle 8:30 alle 18:30 è vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 compresa. Vietati anche, dalle 8:30 alle 12:30, i veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa”.

Quindi: fermi i Diesel euro 4 dei cittadini e i Diesel Euro 3 per il trasporto merci. Ma non è tutto. “Non è possibile – ha chiarito il comune – utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con prestazioni al di sotto della classe 3 stelle; non è consentito utilizzare sistemi di riscaldamento a legna, accendere falò, barbecue, fuochi d’artificio ed è obbligatorio ridurre di 1 grado centigrado la temperatura all’interno delle abitazioni”, portandola quindi a 19 gradi. Le misure resteranno attive fino a quando Arpa non certificherà l’abbassamento dei valori del Pm10 per due giorni consecutivi sotto i 50 microgrammi. Area C ancora accesa Proprio per – ha spiegato palazzo Marino – “contenere l’innalzarsi delle polvere sottili e in favore di una migliore qualità dell’aria” quest’anno Area C resta accesa anche durante le festività. Ad esclusione del 1 gennaio, negli altri giorni sono in vigore i divieti e le limitazioni dei giorni feriali. Le telecamere del centro resteranno accese lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 7:30-19:30 e il giovedì dalle 7:30-18. (MilanoToday)