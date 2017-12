Aggredisce l’ex e dà fuoco all’auto dell’amica: arrestato

Milano 28 Dicembre – Un 49enne italiano di San Giorgio su Legnano è stato arrestato dai carabinieri di Parabiago (Milano) in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per stalking e danneggiamenti, emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio. L’uomo avrebbe perseguitato una coetanea al termine di una breve frequentazione, a cui la stessa donna aveva posto fine l’estate scorsa, aggredendola fisicamente e danneggiando anche la sua auto e quella di una sua amica.

Da quando la donna lo ha lasciato, dopo una relazione durata qualche mese, il 49enne avrebbe iniziato a tormentarla con sms minatori, atti persecutori di vario genere tra cui il danneggiare la sua auto, fino ad arrivare ad aggredirla fisicamente. Per sfuggire alla persecuzione dell’uomo, la vittima di stalking si era trasferita a casa dei genitori a Parabiago, dove però le molestie non sono cessate. Nei giorni scorsi, appostatosi sotto casa della donna e dei suoi genitori, l’uomo avrebbe dato fuoco all’auto di una sua amica, arrivata a farle visita.(Ansa)