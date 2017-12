Napoli – Milano a km. 0 – il polo agroalimentare Eccellenze Campane apre a Brera

Milano 27 Dicembre – Dopo Napoli e Londra, il polo enogastronomico Eccellenze Campane apre in via Cusani 1, nel cuore di Brera, uno spazio di 800 mq. dove gustare le specialità campane: mozzarella di bufala DOP prodotta in loco, pasta trafilata, sfogliatelle calde, pizza napoletana e molte altre prelibatezze. Eccellenze Campane è l’unico centro in Italia dove si producono, vendono e consumano prodotti gastronomici campani di qualità. Costruito sul modello della sede napoletana e strutturato su due livelli, prevede al piano inferiore un’area dedicata allo street food con caseificio, friggitoria, braceria, caffetteria e pizzeria con la pizza all’acqua di mare caratterizzata da un impasto all’acqua marina a lunghissima lievitazione che assicura leggerezza, digeribilità preservando il gusto degli ingredienti; al piano suoperiore la Trattoria Cetara dove i cuochi rivisitano i piatti della tradizione.

Il progetto, voluto da Paolo Scudieri, presidente di Eccellenza Campane e patron del gruppo Adler (gruppo internazionale con sede a Ottaviano (NA) leader nello sviluppo e industrializzazione di cmponenti e sistemi per l’industria del trasporto) nasce per promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio campano in un’ottica di filiera corta, dal produttore al consumatore.

Per saperne di più www.eccellenzecampane.it; negozio di via Cusani, 1 tel. 02 72095661