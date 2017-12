Milano: otto auto bruciate dallo scoppio dei fuochi d’artificio tra Rozzano, Opera e Pieve

Milano 27 Dicembre – Otto auto bruciate in quattro giorni tra Rozzano, Opera e Pieve Emanuele, dalla notte che precede la vigilia di Natale al giorno di Santo Stefano. Si tratta di tre episodi diversi, ma in tutti l’ipotesi più accreditata è quella dell’origine dolosa. Nel mirino degli investigatori anche l’usanza, radicata nella zona, di far esplodere fuochi d’artificio e petardi durante tutto il mese di dicembre, nonostante le ordinanze antibotti emesse da Comuni come Rozzano. Esplosivi che, posizionati incautamente, potrebbero aver innescato accidentalmente le fiamme (Corriere)