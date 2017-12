Milano 25 Dicembre – Festività, tempo libero e cultura: nel week end natalizio mostre e musei restano aperti, ma con orari speciali e differenziati. Le collezioni civiche, per esempio, chiudono solo il lunedì di Natale e quello di Capodanno. Così il Cenacolo Vinciano e la Pinacoteca di Brera. Fanno eccezione il Museo del 900 e le raccolte permanenti del Mudec (per informazioni www.mudec.it, oggi aperto dalle 9.30 alle 14, lunedì 25 dalle 14.30 alle 19.30 e martedì 26 dalle 9.30 alle 19.30). Invece, Palazzo Reale con tutte le mostre (emozionante l’esposizione del fotografo James Natchway con le sue incisive riflessioni sulla guerra) è accessibile oggi dalle 9.30 alle 14, domani dalle 14.30 alle 18.30, martedì orario normale, e lo stesso il Pac, Padiglione d’Arte Contemporanea, con le annesse rassegne (informazioni su www.comune.milano.it/museiemostre).

I segreti dello Sforzesco

Il lungo ponte può essere l’occasione giusta per scoprire, o riscoprire, luoghi suggestivi come la strada segreta della Ghirlanda al Castello Sforzesco. Oggi pomeriggio, alle 14.30 e poi alle 16, si può partecipare al «Tour dei sotterranei» (biglietto intero 13 euro, ridotto 10 euro). La strada coperta e le sue diramazioni, collocate nella parete esterna del fossato intorno al Castello, servivano per lo spostamento dei soldati dalla fortezza alla Ghirlanda. Questa strada, restaurata e oggi percorribile nel tratto sopravvissuto alle demolizioni di fine Ottocento, fu realizzata in mattoni, con un soffitto voltato alto 2,80 metri, ed è illuminata da un centinaio di finestrelle affacciate sul fossato, dalle quali potevano sparare i tiratori scelti. Sono state individuate otto gallerie, probabilmente fornite di portoni, che si sviluppavano dalla strada coperta. Il Castello Sforzesco propone anche «Sotto il cielo di cristallo», l’esposizione allestita nella Sala del tesoro, con ingresso libero, che ripercorre i 150 anni di storia della Galleria Vittorio Emanuele II attraverso una selezione dei molti materiali documentari appartenenti alle raccolte Civiche: disegni, lettere, atti legali, stampati e manoscritti, fotografie e dipinti, oggetti e cimeli di varia natura, che consentono di presentare uno spaccato significativo della più famosa galleria italiana. A 150 anni dalla sua inaugurazione ecco una piccola ma preziosa mostra allestita nella Sala del Tesoro. Fino al 7 gennaio molte le attività anche per i bambini. Prenotazione obbligatoria.

La Triennale

La Triennale è chiusa oggi, aperta domani dalle 14 alle 20.30 e martedì con il consueto orario dalle 10.30 del mattino alle 20.30 (tutte le esposizioni e il Design Museum sono visitabili con biglietto cumulativo di 10 euro, informazioni sul sito www.triennale.org). Invece chiuso, oggi e domani, il Museo della Scienza e Tecnica Leonardo da Vinci, che riapre da martedì 26 con un’ampia offerta di visite guidate e attività nei laboratori (www.museoscienza.org). Stesse chiusure anche al Museo Poldi Pezzoli, che riprende il 26 in orario consueto con visite guidate alle nuove collezioni e alle nuove sale fresche d’inaugurazione; dal 27 al 30 concerti di clavicembalo ogni pomeriggio (www.museopoldipezzoli.it). Le Gallerie d’Italia di piazza Scala, con l’esposizione «L’ultimo Caravaggio», sono visitabili oggi fino alle 17, domani chiusura, martedì dalle 9.30 alle 19.30 (www.gallerieditalia.com).

La sede del Comune

La palma d’oro va a Palazzo Marino, sempre aperto con ingresso libero per vedere la splendida e imponente «Pala Gozzi» di Tiziano, in prestito da Ancona: solo oggi si anticipa la chiusura alle 18, domani e martedì orario normale 9.30-20 (www.comune.milano.it) Chiara Vanzetto (Corriere)