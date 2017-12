Milano 25 Dicembre – Milano a Natale è bellissima! Luci, Alberi di Natale, addobbi, tradizioni, ricchezza di vetrina e opulenza enogastronomica.

L’orgoglio per quello che la città esprime in termini di cultura, economia e assistenza non deve farci dimenticare le tante povertà, le molte solitudini, le disoccupazioni che, se governa la sinistra, spariscono dai giornali..

Soprattutto va evitata la retorica della Bellamilano. Milano è bella e ancora ricca e dinamica per merito dei milanesi. Di quelli che lavorano, creano, studiano con la cultura del migliorarsi e dell’innovare. O di quelli che fanno più volontariato e solidarietà di tutti i connazionali. Non c’è in questo alcun merito della politica e in particolare delle ultime amministrazioni.

Le ultime grandi scelte politiche come Expo e le grandi trasformazioni urbanistiche sono atti di Letizia Moratti, Gabriele Albertini e delle amministrazioni a trazione Forza Italia. Poi il Comune ha frenato o tassato quanto la comunità milanese produceva.

Allora bisogna cogliere la serenità di questi momenti di grande calore familiare per riprendere slancio verso l’obbiettivo della buona politica. Che non è la società a crescita zero, tutta ciclabil , aperitivi e migranti ma piuttosto Lavoro, lotta alla Povertà, Qualità ambientale e architettonica, attrazione di investimenti privati. E poi tanta solidarietà concreta, fattiva, ambrosiana.

Buon Natale

Fabrizio De Pasquale