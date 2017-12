Movida, 1 arresto e 2 denunce a Colonne San Lorenzo.

Milano 24 dicembre – Si sono concentrati nella zona delle Colonne di San Lorenzo, una delle zone più frequentate della Movida milanese, i controlli antidroga degli agenti della Squadra mobile di Milano che hanno portato all’arresto di un marocchino di 23 e alla denuncia di altri due. I tre sono stati visti parlottare nei pressi di un ristorante e poi andare in via De Amicis in una zona poco illuminata. Gli agenti sono quindi intervenuti e a uno, già arrestato nel 2017, sono stati trovati un panetto di 50grammi di hashish e 300 euro. Un secondo aveva dieci grammi ed è stato denunciato a piede libero mentre un terzo, probabile acquirente della droga, è stato denunciato per violazione delle leggi sull’immigrazione. Nella zona, dall’inizio dell’anno è stata arrestata dalla Polizia una quindicina di spacciatori a cui vanno aggiunte le denunce a piede libero, spesso a carico di minori utilizzati come ‘cavallini’ dello spaccio.

(Ansa)