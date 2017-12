Le spese inutili crescono e Sala pensa a portare a 2 euro il biglietto Atm

Milano 24 Dicembre – Annunci di aumenti tariffari pure a Natale!

Si parla di un aumento del biglietto Atm da 1,5 a 2 Euro. Poi, resosi conto che a Marzo si vota, Il Sindaco cerca di minimizzare dicendo che scatterà nel 2019 ma il rischio è reale.

Cosa è successo? Niente dal punto di vista di ATM nel senso che i conti di ATM sono a posto, il costo del servizio è stabile, e anzi l’azienda ha annunciato un giusto piano di investimenti per rinnovare i mezzi.

Il problema è invece nei conti del Comune. In questi anni non c’è stato alcun taglio di sprechi e spese inutili o spending review come usa dire. Quindi il costo della gestione di linea M5 e gli interessi da pagare sul project financing della futura M4 che si riversano sulla spesa corrente del Comune, faranno crescere la spesa corrente che sfonderà i 3 miliardi.

Dunque la spesa cresce e Sala anziché contenere le molte spese inutili la nutrirà aumentando le entrate.

Con la sinistra alla guida della città le tasse prelevate dal Comune sono passate da 0.6 a 1.4 miliardi di Euro. Ma non bastano mai. Ed ecco perché dopo aver aumentato tutte le tariffe, dal biglietto del tram (2013) agli abbonamenti Atm (2014), dai centri sportivi (2015) ai centri estivi (2016), si aumentano le tariffe cimiteriali. E spuntano Autovelox come funghi. Poi si ricomincerà il gioco dell’oca degli aumenti partendo dal biglietto del Tram.

Siccome pagano i contribuenti però gli sprechi continuano: 300.000 euro per il concerto del 31 dicembre e 150 milioni per il primo pezzettino di riapertura dei navigli.