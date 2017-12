Investe una donna sulle strisce e fugge

Milano 24 dicembre – Una donna è stata investita ieri in via Vasari a Milano, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, da un furgone a noleggio il cui conducente non si è fermato per soccorrerla. La donna è stata portata in ospedale e, subito dopo essere stata dimessa, ha denunciato la vicenda agli agenti della Polizia locale fornendo loro anche parte del numero di targa del veicolo. Gli investigatori sono ora alla ricerca della persona alla guida del mezzo. (Ansa)