Musica per tutti i gusti durante le feste

Milano 23 dicembre – Capodanno in piazza, perché no? Piatto ricco sul sagrato del Duomo per la fine 2017, che vedrà sul palco un paio di big per una notte in equilibrio fra rap e pop. Il concerto ospiterà Luca Carboni e Fabri Fibra. Due artisti diversi, ma non troppo, tanto che hanno duettato anni fa nel brano Fisico e Politico e, di recente, hanno collaborato in tempi diversi con Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Dopo undj-setiniziale, toccherà all’artista bolognese scaldare la platea con un set di classici in versione elettropop, sull’onda dell’ultimo album Pop-Up. Quindi toccherà a Fibra che mescolerà le hit del passato a quelle dell’ultimo fortunato lavoro Fenomeno. Quasi sicuramente, allo scoccar della mezzanotte, i due si ritroveranno insieme per brindare all’anno nuovo e duettare. Nell’attesa, anche in zona Natale non mancano le occasioni di ascoltare buona musica. Ecco per stasera allo Zelig il Christmas Show del cantante Stefano Signoroni, spettacolo all’americana fra musica, improvvisazione, giochi e risate, col trio comico dei Boiler ospiti a sorpresa. Il Blue Note risponde con lo Special Christmas Party di Nick the Nightfly e la sua Orchestra, domani e sabato, con classici natalizi in chiave swing. Capodanno allo Spirit de Milan con Jumping Jive e Chicago Stompers. Per i più piccoli, dal 5 al 7 gennaio al Ciak, ecco la combriccola di Maggie e Bianca, mentre il 7 gennaio al Blue Note ritroveremo il Fabrizio Bosso Quartet, seguito l’8 dai Big One. Il rapper Fabri Fibra. (Metro)