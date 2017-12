In viale dei Mille le idee regalo prodotte “made in carcere”

Milano 23 dicembre – Arrivano dagli istituti di pena della città le idee regalo per il Natale di quest’anno. Il meglio delle produzioni ‘made in carcere’ è in vendita al Consorzio Vialedeimille in viale dei Mille 1,angolo piazzale Dateo. A presentare questa mattina l’iniziativa l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani, in occasione dalla commissione consiliare congiunta Commercio/Carceri presieduta dalle consigliere Laura Specchio e Anita Pirovano, svoltasi all’interno degli spazi del Consorzio Viadeimille. Una commissione in ‘trasferta’, rispetto all’abituale sede di Palazzo Marino, voluta proprio per sensibilizzare i consiglieri comunali e tutti i milanesi a promuovere l’economia carceraria ed i suoi prodotti al fine di prevenire la recidiva dei detenuti.

La prima a fare acquisti per un Natale che coniuga solidarietà e originalità è stata l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani: “Proprio in questi giorni in cui tutti siamo impegnati nella ricerca di piccoli pensieri per i nostri cari, qui possiamo trovare oggetti originali e di qualità che coniugano innovazione tecnologica e maestria artigianale con il riscatto sociale di chi li realizza. La collaborazione tra imprese ristrette e imprenditori che scelgono di produrre all’interno delle carceri – prosegue Tajani – consente di ampliare i percorsi di riqualificazione professionale per i detenuti aumentandone le competenze tecniche e favorendo il loro rientro nel mercato del lavoro come valido strumento di riscatto sociale. Invito tutti i milanesi a considerare questa opportunità come una valida alternativa ai classici regali, spesso scontati”.

Vini, marmellate, panettoni, cioccolata, grembiuli gourmet, borse, cashmere, corone dell’avvento, runner, calendari, cartoline, fiori, piante e tanto di più. Produzioni che raccontano storie di vite a volte inimmaginabili, ma vere e pronte al cambiamento e al riscatto sociale. L’obiettivo del Consorzio Vialedeimille di Milano, nato per iniziativa dell’amministrazione nel giugno 2015 negli spazi comunali viale dei Mille 1 angolo piazzale Dateo, è quello di promuovere percorsi concreti di reinserimento sociale delle persone private della libertà e prevenire la recidiva con il lavoro. Il Consorzio Vialedeimille è stato fondato da cooperative sociali che lavorano nelle carceri lombarde di San Vittore, Milano-Opera, Bollate, Monza e nasce da un’intuizione del Comune di Milano-Assessorato alle politiche del Lavoro. Le cooperative sociali che appartengono al Consorzio impiegano oltre 120 persone detenute.(Il Giorno)