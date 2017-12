Sulla pagina del Municipio 3 la maggioranza censura il capogruppo di F.I. e i commenti dei cittadini.

Vittima della censura DEMOCRATICA DI SINISTRA è stato il consigliere Marco Cagnolati intervenuto nella discussione nata nel post del 14 dicembre 2017 dove la maggioranza del Municipio 3 dava le proprie precisazioni sulla bocciatura della mozione sulla sicurezza del Parco Lambro.

Non dev’essere infatti piaciuta ai responsabili della comunicazione della pagina la ribattuta di Cagnolati che metteva in forte dubbio la votazione della maggioranza, tanto da NASCONDERE il suo commento fino addirittura ad eliminarlo e bloccare il consigliere inibendolo da ogni possibile esposizione di pensiero.

L’intervento di censura è stato esteso anche ai commenti SCOMODI dei cittadini che avevano espresso il proprio parere.

Oggi, probabilmente per un comando pervenuto dall’alto, il consigliere è stato sbloccato con la SCUSA di un errore tecnico MENTRE I COMMENTI DEI CITTADINI SONO RIMASTI OSCURATI.

RITENIAMO PERICOLOSISSIMO E INACCETTABILE QUESTO ATTEGGIAMENTO DI REPRESSIONE DELLA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE OPERATO DALLA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL MUNICIPIO NEI CONFRONTI DELL’OPPOSIZIONE CHE HA IL COMPITO DI VIGILARE E CONTROLLARE

Il PD non si definisce forse “PARTITO DEMOCRATICO” ??? Ecco, tutto questo sa veramente poco di democratico…. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi il Sindaco Sala, Il Presidente del Municipio 3 Caterina Antola ed il coordinatore del Partito Democratico di Milano Pietro Bussolati…

(Ecco il post che ho pubblicato determinando la reazione della maggioranza del Municipio https://www.facebook.com/marco.cagnolati1/posts/739129756284646 ,

la loro risposta https://www.facebook.com/milanomunicipio3/posts/538225326538207

ed il commento censurato:

“Marco Cagnolati ha scritto: Non è assolutamente vero !!!! Ha votato anche la maggioranza del PD l’emendamento proposto dalla lega nord e che avete preso come SCUSA per bocciare la mozione. SCUSATE MA PRIMA VOTATE MODIFICHE AL TESTO E POI LO BOCCIATE A CAUSA DELLE MODIFICHE CHE AVETE APPROVATO ??? In più’ la mozione e’ stata presentata a Maggio e, sarà un caso, ma messa sempre agli ultimi punti dell’ordine del giorno (le mie assenze sono state solamente 2) e ripeto, da MAGGIO ad OGGI sono passati 7 mesi, PERCHè NON AVETE ELABORATO UN DOCUMENTO ALTERNATIVO, FATTO COMMISSIONI NEL FRATTEMPO ???? Se veramente era tempo che “monitoravate la situazione” con i risultati che tutti possono vedere la situazione è ancora più grave non credete ??? !! Qui la documentazione https://www.facebook.com/marco.cagnolati1/posts/739129756284646

(In allegato la schermata di “blocco” da parte della pagina del Municipio 3)