Sicurezza rafforzata nella zona Duomo per Natale.

Milano 22 dicembre – In vista delle festività natalizie è stata rafforzata la sicurezza nella zona del Duomo di Milano e del vicino mercatino di Natale. In particolare sono stati rivisti i posizionamenti dei new jersey, le barriere anti sfondamento posizionate già lo scorso anno dopo l’attentato di Berlino. Lo ha spiegato l’assessore alla Sicurezza del Comune, Carmela Rozza, a margine di una conferenza stampa per illustrare un’operazione di sequestro di giocattoli e merce natalizia contraffatta. “In prefettura la settimana scorsa abbiamo licenziato la revisione dell’asseto dei new jersey nell’area del Duomo, di piazza Mercanti e di via Dante – ha detto -. Stanotte il Nuir, nucleo di intervento rapido, ha lavorato per chiudere i 17 accesi che c’erano prima nell’area e li ha ridotti a 5”. Questo per “avere ancora più sotto controllo il mercatino di Natale attorno al Duomo – ha concluso -. Rimangono quindi 5 accessi con presidio dell’esercito e della Polizia locale”. (Ansa)