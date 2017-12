Plastica, il governo ha deciso: addio a cotton fioc e cosmetici non biodegradabili

Milano 22 Dicembre – Bastoncini per pulire le orecchie, bottiglie, copertoni, imballaggi e sacchetti: la plastica ci circonda e regna nei mari e nei laghi. Un gravoso problema che, a causa delle abitudini scorrette di cittadini e aziende, sta mettendo a repentaglio la nostra salute e quella dell’ambiente. I pesci che mangiamo, infatti, ingeriscono le particelle di plastica attorno a loro finendo così per intossicarci. Il governo ha deciso di impegnarsi in questa battaglia con due nuovi provvedimenti. Vietata dal 2019 la vendita di cotton fioc non biodegradabili e l’utilizzo di microplastiche nei cosmetici a partire dal 2020.

Sommersi dalla plastica – Una situazione diventata negli anni insostenibile come denunciato più volte da Legambiente. La plastica, infatti, non si degrada e rimane per sempre nell’ambiente in cui si trova. In tutti i nostri laghi – come riportato dalla Stampa – sono state rilevate particelle di poliuretano di dimensioni inferiori ai 5 millimetri. La situazione peggiore è stata registrata a Come dove nel lago sono disperse 157mila frammenti di microplastiche per km2. Ma anche il lago di Bracciano e il lago Maggiore sono inquinati con valori rispettivamente di 117mila e 123mila particelle di plastica per km2.

I provvedimenti – Dal primo gennaio 2018 vietatati tutti i sacchetti e imballaggi non biodegradabili nei supermercati e nei negozi. Dal 2019, invece, banditi i bastoncini per la pulizia delle orecchie, considerati tra i prodotti più inquinanti, e infine, dal 2020, non sarà possibile l’utilizzo di plastiche nelle creme e nei detergenti per il viso. Secondo un recente studio, infatti, il polietilene, un polimero della plastica, è uno degli ingredienti più utilizzati nella cosmesi, ma sono ancora tanti coloro che acquistano senza leggere le etichette spalmandosi ignari della plastica sul viso che può provocare reazioni allergiche nei soggetti più sensibili. (TG.COM)