MuseoNatale Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia

Milano 21 Dicembre – Attività speciali dal 26 al 31 dicembre e dal 2 al 7 gennaio dalle 9.30 alle 18.30. Bambini e adulti costruiscono biglietti di auguri che si illuminano, giocano con ombre e musica, scoprono la scienza nei dolci delle feste, sperimentano le forme geometriche

Da martedì 26 a domenica 31 dicembre e da martedì 2 a domenica 7 gennaio il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia sarà aperto con orario festivo. Le attività dei laboratori, le visite guidate alle esposizioni e le mostre temporanee sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.

Nel nuovo i.lab Matematica si potranno scoprire le forme geometriche nascoste in situazioni quotidiane.

Nella Tinkering Zone, adulti e bambini a partire da 8 anni potranno creare biglietti di auguri che si illuminano o costruire flipper con elastici, biglie e una quantità di materiali diversi.

Nell’i.lab Area dei Piccoli, i bambini da 3 a 6 anni potranno giocare con luci, ombre e musica per raccontare la loro storia di Natale.

Nell’i.lab Alimentazione, bambini da 7 anni e adulti scopriranno come la scienza sia nascosta anche nelle ricette dei dolci delle feste. Zucchero, farina, lievito, zenzero, cannella e tanti altri ingredienti si trasformeranno con divertenti “esperimenti” natalizi. Altre attività interattive saranno proposte a rotazione negli i.lab Alimentazione, Biotecnologie, Chimica, Genetica, Elettricità, Materiali. Dal 3 al 5 gennaio si potrà partecipare a visite guidate alla Galleria Leonardo e all’area Spazio con il frammento di roccia lunare e il telescopio di Schiaparelli. Nel biglietto d’ingresso al Museo è inoltre compresa la visita alla mostra Re-Source, dedicata al gas naturale nel futuro dell’energia in occasione dei 75 anni di Snam.

Mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 dicembre, mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 gennaio inoltre i bambini da 6 a 10 anni potranno partecipare ai CAMPUS GIORNALIERI trascorrendo “Una giornata al Museo” senza i genitori, tra visite animate e attività nei laboratori interattivi. Scegliendo fra tante proposte nuove, potranno scoprire antichi mestieri o sperimentare con la colla, dedicarsi al volo e giocare una caccia al tesoro fra gli oggetti più importanti o curiosi del Museo (www.museoscienza.org/attivita/giornata-al-museo/).

I.LAB MATEMATICA

Da mercoledì 27 a domenica 31 dicembre, martedì 2 e mercoledì 3 gennaio

Forme nello spazio

Per bambini da 7 anni e adulti | su prenotazione | durata 45 minuti

Quali forme deve avere una struttura per rotolare facilmente, o ruotare, o innalzarsi il più possibile? Proviamo a costruire queste strutture e scopriamo le figure geometriche più adatte a ottenere lo scopo che ci prefiggiamo.

Triangoli & Co.

Per bambini da 10 anni e adulti | su prenotazione | durata 45 minuti

Attorno a noi ci sono solo le figure geometriche che studiamo a scuola? Esploriamo altre forme per scoprire le loro caratteristiche, a volte inaspettate.

TINKERING ZONE

Per bambini da 8 anni e adulti

Ogni giorno dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 | attività a ciclo continuo e senza prenotazione con ingresso libero fino a esaurimento posti

Messaggi che ti illuminano

Da martedì 26 a domenica 31 dicembre

Vuoi mandare un messaggio che ti illumina per augurare buon anno a qualcuno di speciale? Ti servono led, batterie, nastro di rame, fogli di carta colorati e qualcosa da dire o raccontare. Puoi far accendere e spegnere la luce su un biglietto di auguri speciale che si anima appena lo apri.

Flipper fai da te

Da martedì 2 a domenica 7 gennaio

Costruiamo un percorso per una biglia e conduciamola all’uscita usando gravità, elasticità e geometria.

Nell’ambito del progetto “Tinkering EU: Contemporary Education for Innovators of Tomorrow”

I.LAB ALIMENTAZIONE

Christmas show cooking

Martedì 26 e sabato 30 dicembre, da martedì 2 a domenica 7 gennaio

Per bambini da 7 anni | Attività su prenotazione

A cosa ti serviranno zucchero, farina, lievito e un tocco di zenzero e cannella? Entra nella cucina laboratorio del Museo e scopri come trasformare questi ingredienti con divertenti “esperimenti” natalizi.

PER I PIÙ PICCOLI

Attività su prenotazione

Ogni giorno sono previste attività specifiche per i bambini da 3 a 6 anni in cui scoprire il magico mondo delle bolle di sapone nell’i.lab Bolle di sapone, inventare con luci ed ombre la propria storia di Natale, costruire meccanismi musicali, giocare con la matematica nell’i.lab Area dei piccoli.

MOSTRA TEMPORANEA

RE-SOURCE. Il Gas Naturale nel futuro dell’energia

Fino al 7 gennaio 2018

Una mostra dedicata ai 75 Anni di Snam che ruota attorno a un esempio di eccellenza tecnologica italiana senza eguali in Europa: il Quadro Sinottico della Rete Nazionale dei Gasdotti, da sempre il “cervello” del sistema gas italiano. Dotatasi da pochissimo di un nuovo e ancor più sofisticato Quadro di Controllo, Snam espone il precedente strumento al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano: 16 pannelli funzionanti, per una superficie di oltre 90 metri quadri, che al termine della mostra verranno esposti in modo permanente al Museo.

“Re-Source. Il Gas Naturale nel futuro dell’energia” illustra caratteristiche e virtù di una fonte energetica cruciale per il presente e per il futuro dell’Italia e dell’Europa.

Arricchisce la mostra il volume edito da Rizzoli, curato da Paolo Mieli e dedicato alla storia e al futuro del gas attraverso le sue rotte e i suoi sviluppi tecnologici.

programma dettagliato di tutte le attività del Museo all’indirizzo http://www.museoscienza.org/attivita

PER I REGALI DI NATALE PIU’ ORIGINALI

MUST Shop

martedì – domenica 10.00 – 19.00

aperto anche domenica 24 dicembre

Il Museum concept store che si trova all’uscita del Museo, in via Olona 6, è un luogo aperto alla città dove trovano spazio idee innovative e proposte originali legate a scienza e tecnologia. Racconta l’identità del Museo e si inserisce nel suo percorso di visita arricchendone e completandone l’esperienza. In vendita in esclusiva nel MUST Shop le tre linee di merchandising progettate e realizzate dallo staff creativo del Museo: quelle ispirate al sottomarino Toti, a Leonardo da Vinci e quella corporate Museo.

www.mustshop.it | shop@museoscienza.it | 02 48555340

Membership card

Sono in vendita presso la biglietteria del Museo tre tipologie di card pensate per vivere il Museo ed essere coinvolti nelle numerose iniziative e attività proposte. Danno diritto all’ingresso gratuito e illimitato rispettivamente per 1, 3 e 5 persone oltre alla priority lane e allo sconto del 10% su MUST shop, sottomarino Toti, feste di compleanno e campus.

infp www.museoscienza.org | info@museoscienza.it | T 02 48 555 1