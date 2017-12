Monte Stella, il primo Osservatorio per il Paesaggio

Milano 21 Dicembre – Il Primo osservatorio per il Paesaggio in Italia attivo in una metropoli è stato costituito a Milano da Touring Club Italiano, associazioni e comitati civici, architetti, urbanisti e privati cittadini, che insieme hanno dato vita all’Osservatorio Monte Stella Milano.

Oltre a essere un parco quotidianamente frequentato dagli abitanti dei quartieri circostanti e non solo, Monte Stella è un luogo simbolo per Milano, realizzato con le macerie della Città distrutta dai bombardamenti. Da oggi il Monte progettato da Piero Bottoni è anche il centro simbolico dell’azione futura dell’Osservatorio, che proietterà il proprio campo di azione nei quartieri circostanti, da Garegnano con le antiche cascine e la Certosa di Milano al Centro Sportivo XXV Aprile, uno dei più medagliati d’Italia fino all’Ippodromo del Galoppo con l’ex Ippodromo del Trotto e le Scuderie De Montel, struttura in stile liberty. (Ansa)