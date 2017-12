Il Club delle vedove, Teatro Cinema Martinitt

T eatro Cinema Martinitt – via R. Pitteri, 58

IL CLUB DELLE VEDOVE

commedia di Ivan Menchell, diretta e adattata da Silvio Giordani, con Caterina Costantini (Camilla), Lorenza Guerrieri (Dora), Marina Occhiena (Ada), Lucia Ricalzone (Samantha) e Alberto Mancini (Carlo) – fino al 7 gennaio

Tre vedove si riuniscono per rimpiangere i propri mariti ma invece del tè coi pasticcini o dello shopping, organizzano divertenti spedizioni al cimitero perché il carattere delle tre donne è nonostante tutto allegro. Insieme ridono, chiacchierano e… spettegolano. Soprattutto della quarta amica Samantha che nel loro club non può entrare perché si risposa in continuazione. Lungi dal cedere alle lacrime, Camilla, Dora e Ada formano un sodalizio perfetto, il cui equilibrio verrà spezzato dall’arrivo di un vedovo. La componente maschile non è contemplata nell’allegro trio, se poi il galantuomo si mette pure a corteggiare!

Giovedì ore 21.00, sabato ore 17.30 e 21.00, domenica ore 18.00. Biglietto 22€, ridotto 16€ – info 02 36580010

Il 31 dicembre, Speciale Capodanno con spettacolo anticipato alle 20, brindisi e piccolo buffet in compagnia di attori e autori (40 euro).