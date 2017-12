Castello Sforzesco, inaugurata la mostra “SOTTO IL CIELO DI CRISTALLO”

Un racconto della Galleria Vittorio Emanuele II a 150 anni dall’inaugurazione

Milano 21 Dicembre – A 150 anni dall’inaugurazione, avvenuta il 15 settembre 1867, il Castello Sforzesco dedica alla storia della Galleria Vittorio Emanuele II una piccola ma preziosa mostra allestita nella Sala del Tesoro. “Sotto il cielo di cristallo” – è il titolo dell’esposizione, aperta fino al 18 marzo – che ripercorre la storia amministrativa, architettonica, tecnica e urbanistica della Galleria attraverso una selezione dei materiali documentari appartenenti alle Civiche Raccolte: disegni, lettere, atti legali, stampati e manoscritti, fotografie e dipinti, oggetti e cimeli di varia natura, che consentono di presentare uno spaccato significativo della più famosa galleria italiana.

“Magnifica sala”, “luogo splendido e sfarzoso”, “atrio incantato”, così scrivevano i giornalisti milanesi a proposito della Galleria Vittorio Emanuele II al tempo dell’inaugurazione, nonostante mancasse ancora l’arco trionfale di ingresso da piazza del Duomo. “La migliore delle vie coperte che in Europa si conoscano”, si legge nella “Guida per Milano e pei laghi” del 1871. “È il cuore della città. La gente vi s’affolla da tutte le parti”, osserva Luigi Capuana nel 1881 nel brano forse più bello che sia mai stato scritto sulla Galleria, cogliendo il senso di un luogo urbano per eccellenza dove si rispecchiano i molti volti di Milano. Da allora, la Galleria non ha mai perso il suo fascino, e la mostra al Castello Sforzesco è una guida lungo le tappe della sua progettazione e della sua realizzazione.

Curata da Ornella Selvafolta con Isabella Fiorentini, Barbara Gariboldi e Loredana Minenna, la mostra è prodotta dall’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana in collaborazione con la Civica Raccolta delle Stampe “A. Bertarelli”, il Civico Archivio Fotografico, le Raccolte Storiche Palazzo Morando e la Cittadella degli Archivi.

Orari: da martedì a domenica, ore 9.00-17.30 – Ingresso libero

informazioni: Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana – c.ascbibliotrovulziana@comune.milano.it – tel. 02 88463814